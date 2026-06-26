Gülistan Doku Dosyasında Flaş Gelişme: 25 Kamu Görevlisi İçin 'Örtbas' Başvurusu

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Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği değerlendirilen ancak halen cansız bedeni bulunamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, aralarında üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 kişilik bir şüpheli listesini savcılığa sundu.

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat Çimen, dosyanın kapsamının genişletilmesini talep etti. Çimen, listede yer alan 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi.

ÖRTBAS ŞÜPHESİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Ali Çimen, dosyada 'örtbas faaliyetleri' yürütüldüğünü belirterek, "Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi