Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Kaybolmadan Önce Defalarca Polis Sisteminde Sorgulanmış

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmaya giren yeni rapor, Doku'nun kaybolmadan önce ve kaybolduğu gün polis bilgi sistemi üzerinden birden fazla kez sorgulandığını ortaya koydu. Öte yandan jandarmanın yer altı görüntüleme cihazıyla yaptığı aramalarda ulaşılan bazı emareler incelemeye alındı.

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Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Kaybolmadan Önce Defalarca Polis Sisteminde Sorgulanmış
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmaya yeni bilgi ve belgeler girdi. Dosyaya eklenen rapora göre, Doku'nun kaybolmadan önce ve kaybolduğu gün polis bilgi sistemi üzerinden birden fazla kez sorgulandığı tespit edildi.

tv100'ün haberine göre raporda, Tunceli Polisevi Şube Müdürlüğü Konaklama Büro Amirliği'nde görevli bir polis memurunun 25 Kasım 2019'da POLCEP uygulamasının asayiş modülü üzerinden Gülistan Doku'nun T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yaptığı belirtildi.

AİLE BİLGİLERİNE DE BAKMIŞ

Aynı polis memurunun 4 Aralık 2019'da da farklı saatlerde Doku'nun aile listesi bilgilerine yönelik 5 ayrı sorgulama gerçekleştirdiği kaydedildi. Dosyadaki belgelere göre başka bir polis memuru da Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün önce, 4 Ocak 2020 gecesi sistem üzerinden sorgulama yaptı.

Raporda ayrıca, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde görevli bir polis memurunun da T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama gerçekleştirdiği, bu işlem sırasında kimlik, sürücü belgesi, özel güvenlik, kriminal eşkal ve pasaport fotoğrafı bilgilerinin görüntülendiği ifade edildi. Aynı personelin aynı gün içerisinde birden fazla sorgu yaptığı da dosyadaki kayıtlarla ortaya konuldu.

ARAMA SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Doku'nun gömülmüş olabileceği değerlendirilen bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla yeniden arama çalışması yürüttü. Aramalar sırasında elde edilen ve delil niteliği taşıdığı değerlendirilen bazı emareler, kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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