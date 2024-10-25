Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki İpek Kurt ve Pınar Albayrak yaşamını yitirdi. Pınar Albayrak'ın, Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

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Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kaza, dün akşam saat 19.00 sularında Anadolu Otoyolu'nun Hamzabey köyü mevkiinde gerçekleşti. Berat Kaya Yuva (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, önünde giden Mahmut Çelik'e ait 38 TC 915 plakalı TIR'a hızla çarptı.

Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Berat Kaya Yuva kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki annesi İpek Kurt ve Pınar Albayrak hayatlarını kaybetti. Diğer sürücüler, jandarmada verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Resim : 2

İpek Kurt’un cenazesi morg işlemlerinin ardından memleketi Ankara’ya, Pınar Albayrak’ın cenazesi ise Kocaeli’nin Gölcük ilçesine gönderildi.

Pınar Albayrak’ın Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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