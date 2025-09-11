Grok'a 'Milli Güvenlik' Engeli

Sosyal medya platformu X'in yapay zekası 'Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Grok'a 'Milli Güvenlik' Engeli
Sosyal medya platformu X’in yapay zekası Grok’a Türkiye’de erişim engellendi.

Erişim engelinin gerekçesi olarak ise ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ olarak gösterildi.

İfade Özgürlüğü Derneği konuya ilişkin bir açıklama yaparak, kararın internet sağlayıcılarına iletildiğini belirtti. Açıklamada, kararın henüz X tarafından Türkiye’de uygulamaya konulmadığı kaydedildi.

Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Grok
