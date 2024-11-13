Gripten, Nezleden Koruyan Yaşam İksiri: Hastalıktan Korunmak İsteyen Bardak Bardak İçiyor
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, vatandaşlar grip ve nezleye karşı koruyucu önlemler almak için doğal çözümlere yöneldi. Bağışıklığı güçlendiren taze sıkılmış meyve suları, soğuk algınlığına karşı tercih edilen popüler içecekler arasında öne çıktı.
Kaynak: İHA
Limonata, nar suyu ve C vitamini yönünden zengin portakal suyu gibi içeceklerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Bu durum esnafın yüzünü gülerken, vatandaşlar da doğal vitamin kaynağına kolayca ulaşıyor.
TALEP ARTIYOR
Eskişehir'de esnaflardan Mehmet Satır, artan talebin hem satıcıları hem de tüketicileri memnun ettiğini belirterek, “Havaların soğumasıyla birlikte sıkma meyve suyu satışlarımız önemli ölçüde arttı. Müşteriler, özellikle portakal ve nar suyunun lezzetine doyamıyor. Bir bardak alıp, hemen ardından ikinciyi isteyen çok müşterimiz var” dedi.
FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Satır, nar suyunun kan dolaşımını arttırıp vücudu sıcak tuttuğunu ve portakal suyunun zengin C vitamini içeriği ile bağışıklığı desteklediğini vurguladı. “Fiyatlarımız uygun; limon, portakal ve nar suyu 20 ila 40 lira arasında değişiyor. Her kesime hitap ediyor” ifadelerini kullandı.