Gripten, Nezleden Koruyan Yaşam İksiri: Hastalıktan Korunmak İsteyen Bardak Bardak İçiyor

TALEP ARTIYOR

Eskişehir'de esnaflardan Mehmet Satır, artan talebin hem satıcıları hem de tüketicileri memnun ettiğini belirterek, “Havaların soğumasıyla birlikte sıkma meyve suyu satışlarımız önemli ölçüde arttı. Müşteriler, özellikle portakal ve nar suyunun lezzetine doyamıyor. Bir bardak alıp, hemen ardından ikinciyi isteyen çok müşterimiz var” dedi.