Gramı 3 Bin 373 Lira, Kilosu 100 Bin Dolar! Hobi Olarak Başladı Paraya Para Demiyor

Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve nadir toplandığını vurgulayan Özer, “Katma değerli bir ürün. Bölgemizde arıcılık genel olarak yüksek getiri sağlamıyor, bu yüzden sadece arıcılık yaparak kazanç sağlamak zor. Bu nedenle arı zehri üretmeye karar verdik. Arı zehri hem kozmetik hem de sağlık sektöründe kullanılıyor ve bu nedenle fiyatı yüksek. Arılardan birçok ürün elde ediliyor, ancak en değerlisi arı zehridir” şeklinde konuştu.

Arı zehrinin fiyatının altından daha yüksek olduğunu belirten Özer, “Arı zehrinin kilogramı pazarda 100 bin doları buluyor. Bu, zehrin kimya, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanımından kaynaklanıyor. İnsan sağlığından kişisel bakıma kadar birçok alanda kullanılıyor ve her geçen gün farklı alanlarda deneyler yapılıyor. Arı zehri üzerine uluslararası çalışmalar ve makaleler yazılıyor” dedi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, arı zehrinin önemine dikkat çekerek, arıcıları bu sektöre yönlendirmek istediklerini belirtti. Evliyaoğlu, “Mevsimsel olarak bal hasadı yıldan yıla değişkenlik gösteriyor. Her yıl bal elde etmek mümkün olmuyor, bu nedenle arılardan balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri üretmek önemli. Arı zehri hem sağlık hem de kozmetik sektörlerinde değerli bir ürün. Bu nedenle arı zehri üretiminin teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.