Gramı 3 Bin 373 Lira, Kilosu 100 Bin Dolar! Hobi Olarak Başladı Paraya Para Demiyor
Ardahan'da hobi olarak başladığı işi profesyonel düzeye taşıdı. Gramını 100, Kilosunu 100 bin dolara alıcı bulmaya başladı.
Ardahan'da hobi olarak başladığı arıcılığı profesyonel düzeye taşıyan Kadir Özer, altından daha değerli olan arı zehrini üretmeye başladı. Yurt dışında gramı 100 dolardan, kilogramı ise 100 bin dolardan satılan arı zehri, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, Türkiye’de mevzuat eksiklikleri nedeniyle gönderim yapılamadığı belirtiliyor.
Kadir Özer, şarküteri işi yaptığı Ardahan'da dedesinin mesleği olan arıcılığa yönelerek, 2006 yılında İstanbul’a gitmiş ve burada 11 yıl restoranlarda çalışıp şeflik yapmıştır. İstanbul’dan memleketine döndükten sonra arıcılığı profesyonel olarak yapmaya başlayan Özer, başlangıçta 10 kovanla başladığı işini bugün 300 kovanla yürütüyor. Sadece bal üretmekle yetinmeyen Özer, propolis, polen, arı sütü, apilarni, arı ekmeği ve son olarak arı zehri üretimine de başladı.
Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını arayan Özer, arı zehri üretimi öğrenerek bu sektörde başarılı bir girişim gerçekleştirdi. Arı zehrinin gramını yurt içinde 100 dolardan satarken, işlerini büyütüp yurt dışına açılmayı başardı. Arılara zarar vermeden zehrin toplanabilmesi için özel bir elektrik cihazı kullanarak, kovanlara yerleştirdiği aparat sayesinde arıların zehirlerini cam üzerinde bırakmasını sağladı. Elde edilen zehir, camdan kazınarak saklanıyor. Özer, ayrıca diğer arıcılara arı zehri üretimini öğretip, bu alanda da katkı sağlıyor.
Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve nadir toplandığını vurgulayan Özer, “Katma değerli bir ürün. Bölgemizde arıcılık genel olarak yüksek getiri sağlamıyor, bu yüzden sadece arıcılık yaparak kazanç sağlamak zor. Bu nedenle arı zehri üretmeye karar verdik. Arı zehri hem kozmetik hem de sağlık sektöründe kullanılıyor ve bu nedenle fiyatı yüksek. Arılardan birçok ürün elde ediliyor, ancak en değerlisi arı zehridir” şeklinde konuştu.
Arı zehrinin fiyatının altından daha yüksek olduğunu belirten Özer, “Arı zehrinin kilogramı pazarda 100 bin doları buluyor. Bu, zehrin kimya, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanımından kaynaklanıyor. İnsan sağlığından kişisel bakıma kadar birçok alanda kullanılıyor ve her geçen gün farklı alanlarda deneyler yapılıyor. Arı zehri üzerine uluslararası çalışmalar ve makaleler yazılıyor” dedi.
Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, arı zehrinin önemine dikkat çekerek, arıcıları bu sektöre yönlendirmek istediklerini belirtti. Evliyaoğlu, “Mevsimsel olarak bal hasadı yıldan yıla değişkenlik gösteriyor. Her yıl bal elde etmek mümkün olmuyor, bu nedenle arılardan balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri üretmek önemli. Arı zehri hem sağlık hem de kozmetik sektörlerinde değerli bir ürün. Bu nedenle arı zehri üretiminin teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.