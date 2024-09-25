Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 920 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 942 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.920,56 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.942,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.879,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 19.462,89 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.688,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 48.806,48 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.661,62 dolar
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