Gözlerini 'Terra Santa'ya Diktiler... Akılları Belediye Değişince Başlarına Geldi!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 26 belediye başkanı ve 39 ilçe başkanıyla Terra Santa Manastırı’nın tahliye edilmek istenmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Belediyesi’ne 10 yıl süre ile tahsis edilen ancak CHP’nin kazandığı yerel seçimlerin ardından tahliye edilmesi istenen Terra Santa Manastırı’nda yapılan açıklamada, alınan tahliye kararıyla Beyoğlu halkının cezalandırıldığı ifade edildi.

'CEZALANDIRILAN BEYOĞLU HALKI'

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, mastarın hem kültür sanat alanı hem de kafe olarak kullandığını belirterek şöyle konuştu: “Bu alanda Beyoğlu’nun kültür sanat merkezine dönüşmesi noktasında önemli adımlar attık. Pek çok sanatçı dostumuzla yaptığımız toplantılarda geleceğe dair nasıl projeler üretebileceğimizi konuştuk. Bu alanda konserler düzenledik, film gösteri yaptık, Başkonsolosluklarla etkinlikler gerçekleştirdik. Aynı zamanda günde bin 500’e yakın genç Terra Kafeyi kullanıyor. Şimdi ise tahliye kararı alınıyor. Bu tahliye kararıyla İnan Güney’i ya da CHP’yi cezalandırmıyorsunuz. Bu karar ile Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz.”

'SIRADA NERESİ VAR?'

Özgür Çelik de Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik girişimlerin hukuksuz olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hukuksuzluklar, adaletsizlikler ve engellemelere karşı Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney'e bir dayanışma göstermek için 39 ilçe başkanımız, 26 belediye başkanımız, il yöneticilerimiz, kadın kolu ve gençlik kolu başkanlarımız, meclis üyelerimizle Terra Santa'dayız. 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu'nda demokrasi tecelli etti ve Beyoğlu halkı bir karar verdi. Ancak 31 Mart'tan bugüne kadar çok planlı ve sistematik bir biçimde özellikle bürokratların, birtakım hukuksuz uygulamalarına, engellemelerine şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz hafta belediyenin ek hizmet binası, hukuksuz bir biçimde boşaltıldı. Bugün de Terra Santa'da bir tahliye kararını gönderdiler. Bürokratlar eliyle Beyoğlu Belediyesi'nin buradaki hizmetlerini engellemeye çalışıyorlar. Gerçekten şunu çok merak ediyoruz. Şimdi sıra nereye gelecek? Belediyenin hangi hizmetini engelleyecekler?”

'HALKA HİZMETİ ENGELLEYEMEDİLER'

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bürokrasi kullanılarak hizmet etmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Çelik “Yeri geldi bakanlık yetkileriyle Büyükşehir Belediye başkanımızı engellemeye çalıştılar. Yeri geldi Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle Büyükşehir Belediye Başkanımızı engellemeye çalıştılar. Ama tüm bu engellemelere rağmen büyükşehir belediye başkanımız 2019'dan, 2024'e kadar İstanbul halkına projeci, icraatçı, halkçı, bir yönetim anlayışı sergilemiş oldu ve oy farkı 2024'te bir milyonun üzerine çıktı. Bu şu anlama geliyor. Bu engellemeleri gerçekleştirenler bu engellemelerin altına imza atanlar nasıl geçmişteki engellemeleriniz ilk seçim sandığında bir demokrasi tokadı olarak döndüyse bugünkü engellemelerinizde yarın bir demokrasi tokadı olarak mutlaka sizlere dönecektir. Bu yüzden bu engellemelerden vazgeçin diyoruz. İnsanların hizmet alma hakkını engellemekten vazgeçin diyoruz.”

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak davasına da değinen Çelik “Türkiye yaklaşık bir haftadır bir meseleyi konuşuyor. O da şudur: Büyükşehir belediye başkanına acaba istinaftan bir siyaset yasağı gelir mi? Şunu ifade etmek isterim: Hiçbir yasak, hiçbir baskı halkın coşkun akan selinin arkasında ve önünde duramaz. Biz bu gündemdeki siyaset yasağı meselesiyle ilgili yarın İstanbul'da sabah 39 ilçe başkanımızla bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Cumartesi günü 26 belediye başkanımızla bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Ve sonrasında İstanbul'un seçili kadrolarıyla bu süreçleri değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun bütün kadrolarıyla yanındadır. Ortaya çıkacak bir olumsuz sonuçta halkımızla birlikte çok güçlü bir mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.”

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Terra Santa Manastırı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından pek çok yapıda olduğu gibi, kamu yararı amacıyla gerçekleştirilen kullandırma hakları çerçevesinde Terra Santa Manastırı'na ilişkin bilgi kirliliği olduğu görülmektedir. Son olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklama, kamuoyunu yanıltıcı içeriktedir. Açıklama, gerçekleri yansıtmamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Beyoğlu Terra Santa Manastırı, kurum kaynakları kullanılarak 2018-2022 tarihleri arasında restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Parsel bünyesinde bulunan toplam 9 binadan 4'ü, 12 Aralık 2022 tarihinde yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. Ancak tahsis edilen dört binada yapılan tespitlere göre; ‘Yapılardan birinde kafeterya olarak ticari faaliyet sürdürüldüğü' ve ‘diğer üç yapının da tahsis amacına aykırı bir şekilde boş tutulduğu' belirlenmiştir. Söz konusu 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğu ve tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiş ve taşınmazların tahsisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce sonlandırılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis iptal kararları, 29 Temmuz'da yazı ile Beyoğlu Belediye Başkanlığına bildirilmiş ve taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi talep edilmiştir. Ancak Beyoğlu Belediyesi, mevcut taşınmazların teslimi hususunda herhangi bir geri dönüş sağlamamıştır. Beyoğlu Belediyesi'ne yaptığı teslim çağrısı yanıtsız kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü de Beyoğlu Kaymakamlığı'na söz konusu taşınmazın tahliye edilmesi için talepte bulunmuştur. Beyoğlu Terra Santa Manastırı binaları, idari sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsü'ne tahsis edilecek olup, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem