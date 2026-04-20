Gözler Yoğun Bakımda: 5 Öğrenci Yaşam Savaşı Veriyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan tarihinde düzenlenen kanlı saldırının ardından tüm Türkiye'nin gözü kulağı yaralı öğrencilerden gelecek haberlerde... Kahramanmaraş Valiliği, hastanelerde tedavi gören çocukların son durumuna ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

BİR ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kanlı saldırıda yaralanan ve farklı hastanelerde tedavi altına alınan 13 öğrenciden birinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği belirtildi.

5 ÖĞRENCİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Hastanelerdeki diğer öğrencilerin durumuna ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, 7 öğrencinin normal servislerde tedavisinin devam ettiği, ancak 5 öğrencinin halen yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA