Gözler Yoğun Bakımda: 5 Öğrenci Yaşam Savaşı Veriyor

Kahramanmaraş'taki okul katliamında yaralanan 13 öğrenciden birinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı. Valilik, hastanelerdeki 12 öğrenciden 5’inin durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Gözler Yoğun Bakımda: 5 Öğrenci Yaşam Savaşı Veriyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan tarihinde düzenlenen kanlı saldırının ardından tüm Türkiye'nin gözü kulağı yaralı öğrencilerden gelecek haberlerde... Kahramanmaraş Valiliği, hastanelerde tedavi gören çocukların son durumuna ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

BİR ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kanlı saldırıda yaralanan ve farklı hastanelerde tedavi altına alınan 13 öğrenciden birinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği belirtildi.

5 ÖĞRENCİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Hastanelerdeki diğer öğrencilerin durumuna ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, 7 öğrencinin normal servislerde tedavisinin devam ettiği, ancak 5 öğrencinin halen yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Kanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' DemişKanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' DemişGüncel

Bakan Tekin'den Okullarda 'Sıfır Taviz' MesajıBakan Tekin'den Okullarda 'Sıfır Taviz' MesajıGüncel

Kaynak: AA

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
2026 Yılı Kurban Vekalet Bedelleri Açıklandı 2026 Yılı Kurban Vekalet Bedelleri Açıklandı
Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı
TikTok'ta Kan Donduran Anlar: 'Karagül' Kadını Bıçakladı, Canlı Yayında Hediye Yağdı TikTok'ta Kan Donduran Anlar: 'Karagül' Kadını Bıçakladı, Canlı Yayında Hediye Yağdı
Bakan Tekin'den Okullarda 'Sıfır Taviz' Mesajı Bakan Tekin'den Okullarda 'Sıfır Taviz' Mesajı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı Mustafa Türkay Sonel'in 'Gülistan Doku'yu Tanımıyorum' İddiası Boşa Düştü: İhbar Notu Ortaya Çıktı
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Kanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' Demiş Kanlı Sıradan Katliama Giden Yol... Ölüm Listesi Çizip, 'Okulu Tarayacağım' Demiş
Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme Yaptı