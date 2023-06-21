Gözler "Değişim" çağrısı yapan İmamoğlu'nda: Yarınki toplantıda neler söyleyecek?

GERÇEK GÜNDEM- 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları kurultayın kapısını açtı. Başlayan kurultay süreciyle gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ziyade "Değişim" açıklamalarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde.

Geçen hafta Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İmamoğlu, CHP liderinden bayram öncesinde önemli açıklamalar gelebileceğini söyleyerek "Genel Başkanımızın umuyorum ki bayram öncesi yapacağı bazı aktarımlar sonrasında belki farklı ortam farklı buluşmada bireysel olarak kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Bunu zaman gösterecektir" demişti.

Kamuoyu İBB Başkanı'nın bu kurultay sürecinde nasıl tutum sergileyeceğini merak ederken gözler İmamoğlu'nun yarın yapacağı toplantıya çevrildi.

Yarın saat 11.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde “İstanbul’a Hizmette 4 Yıl Sunumu" başlığıyla bir toplantı düzenleyecek olan İmamoğlu'nun 4 yılın muhasebesi yaparken de geleceğe dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Peki bu toplantıda bir genel başkanlık çıkışı olabilir mi? Gerçek Gündem’in kulislerden edindiği bilgilere göre bu İBB Başkanı’nın öncelikli gündemi değil. Ancak ciddi bir değişim talebini dillendireceği açık.

İMAMOĞLU, KAPSAMLI DEĞİŞİM İÇİN İLK İŞARETİ Mİ VERECEK?

Kulislerde birkaç konu konuşuluyor. Öncelikli konulardan birisi bugün Sözcü gazetesi köşe yazarı Aytunç Erkin’in yazdığı “manifesto” meselesi. İmamoğlu ve ekibi sürece dair tutumlarını ortaya koyacak bir metin hazırlığındalar. Bu metnin 1959'da kaleme alınan “İlk Hedefler Beyannamesi” ile bir içerikte olması bekleniyor. Yani talep edilen değişimin, yalnızca genel başkanlık değişimiyle sınırlı olmadığı, tüzük, program ve siyaset değişikliği önerileceği söylentiler arasında. Ayrınca İmamoğlu’nun da bu kapsamlı değişimin ilk işaretini vermesi bekleniyor.

İLK HEDEFLER BEYANNAMESİ NEDİR? CHP'nin 14. Kurultayında anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaştığında yeni anayasaya uygulayacağı temel ilkeleri ifade eden 14 Ocak 1959 tarihinde kurultayda Turan Güneş tarafından okunan bir metindir.

Kaynak: Gerçek Gündem