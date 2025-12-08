Gözaltındayken Hastaneye Kaldırılmıştı! Ahmet Çakar Anjiyoya Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, dün rahatsızlanmıştı

Gözaltında bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İlk yapılan EKG’sinin normal çıktığı, ancak doktorların ek tetkikler istediği belirtilmişti.

Hastanede tetkikleri sürdürülen Ahmet Çakar’ın durumuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Doktorların değerlendirmesi sonucunda Çakar’ın anjiyoya alındığı öğrenildi. İşlemin ardından gözlemin devam ettiği, Çakar’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve eski hakem–yorumcu Ahmet Çakarın da aralarında bulunduğu 38 kişi cuma günü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu ve işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA