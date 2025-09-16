Gözaltına Alınmıştı... Kızılcık Şerbeti Dizisinin Senaristi Merve Göntem Adliyeye Sevk Edildi

RTÜK'ün hakkında inceleme başlattığı Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ardından bugün yurt dışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem hakkında yurt dışı yasağı istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla Göntem, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün yurt dışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

