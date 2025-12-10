Gözaltına Alınmışlardı! Güllü'nün Kızının Bavullarla Apartmandan Çıktığı Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Eğlendiği sırada pencereden düşen 52 yaşındaki Güllü hayatını kaybetmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadelerine başvurulması kararlaştırılmıştı.

AKŞAM SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Dün akşam saatlerinde ikilinin Büyükçekmece’de kaldığı siteye ulaşan Yalova Cinayet Büro ekipleri, şüphelileri burada gözaltına alarak Yalova’ya götürdü. Gözaltına alınmadan kısa süre önce kaydedildiği belirtilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi sokaklarında birlikte yürüdükleri anlar yer aldı. İkilinin, yakalanmadan saatler önce dışarıda dolaştığı görülüyor.

YURT DIŞINA MI KAÇACAKTI?

Tuğyan Gülter’in bir süredir Mimaroba’daki evde kaldığı öğrenilirken, mahallede esnaflık yapan Özgür Karadaş, ikiliyi yakalanmadan önce gördüğünü anlattı.

‘SIKINTILARI OLDUĞU BELLİYDİ’

Arkadaşıyla yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilen Tuğyan Gülter hakkında konuşan Karadaş, "Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü hanım vefat etmeden 1 hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla o mu, değil mi tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandı haberini görünce çok şaşırdık. Sonrada güvenlik kamerası görüntülerini bulduk zaten. Sıkıntıları olduğu belliydi" dedi.

Kaynak: DHA