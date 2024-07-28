Gözaltına Alınmamak İçin Polise Neşter ve Balta ile Direndiler

Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 5 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartıştı.

İddiaya göre, çaldıkları telefonu telefonu sahibine vermek için 4 bin TL isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma hızla büyüdü Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip çağırdı.

Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi. Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

BİBER GAZINDAN ETKİLENEN ŞÜPHELİNİN YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü. Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA