Gözaltına Alındı, Polis Otosundaki Yerini Beğenmedi: "Arkaya Gerek Var Mı?"

Aksaray'da gözaltına alınan 18 yaşındaki genç, polis otosundaki yerini beğenmedi: "Arkaya gerek var mı?"

Son Güncelleme:
Gözaltına Alındı, Polis Otosundaki Yerini Beğenmedi: "Arkaya Gerek Var Mı?"

Aksaray’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca ile yakalanan 18 yaşındaki genç sürücü gözaltına alınırken, polis otosunun arkasına bindirildiği sırada yeri beğenmeyip “Arkaya gerek var mı?” diye sordu.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AEF 309 plakalı aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen 18 aşındaki F.C. isimli gencin aracında arama yapan ekipler araçta bir adet tabanca buldu.

Tabancayı inceleyen polis ekipleri tabancanın kurusıkı olduğunu tespit ederken genç sürücü tabancanın kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine yasal işlemlerin yapılması için genç sürücü gözaltına alınırken tabancaya el konuldu. Genç sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek için polis otosunun arkasına götürülürken, yeri beğenmeyen sürücü polis memuruna “Arkaya gerek var mı?” diye sordu.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aksaray
Son Güncelleme:
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Gece Gündüz Haraç İstedi, Meydan Dayağı Yedi Gece Gündüz Haraç İstedi, Meydan Dayağı Yedi
Meteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış Geliyor İstanbul'a Yağış Geliyor
Kağıt Gibi Ezilen Araçtan Sağ Çıktılar Kağıt Gibi Ezilen Araçtan Sağ Çıktılar
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
ÇOK OKUNANLAR
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Atanan Ve Görevden Alınan İsimler O İsim Kanada Büyükelçiliği'ne Atandı