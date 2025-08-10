Gözaltına Alınan Rezan Epözdemir'den 'Kumpas' İddiası! 'Daha Önce de...' Diyerek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile evinde gözaltına alınmıştı.,

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

‘Rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla gözaltına alınan Epözdemir’in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltı sebebini şöyle duyurmuştu: Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.

'KUMPAS' DEDİ AÇIKLADI

Avukat Rezan Epözdemir’den gözaltı sonrasında dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Epözdemir, bu gözaltının bir kumpas olduğunu, bunu bir avukatın planladığını öne sürdü.

'KUMPASA TEŞEBBÜS EDEN BİR AVUKAT'

Epözdemir “Bildiğiniz üzere bu sabah itibarıyla gözaltına alındım. Bu gözaltı tamamen bir kumpastır. Bu kumpası kurup, kurumları yanlış yönlendiren kişi daha önce de tarafım aleyhine kumpasa teşebbüs eden bir avukattır” dedi.

'TROLL HESAPLARA PAYLAŞIM YAPTIRDI'

Epözdemir’i paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Bildiğiniz üzere bu sabah itibarıyla gözaltına alındım. Bu gözaltı tamamen bir kumpastır. Bu kumpası kurup, kurumları yanlış yönlendiren kişi daha önce de tarafım aleyhine kumpasa teşebbüs eden bir avukattır. Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır.

'RESMİ BİR PROGRAM'

Söz konusu fotoğrafın hikayesi ise şu şekildedir; Ekteki resmi program ile de sabit olduğu üzere ilgili heyet resmi ziyaret kapsamında 20 Haziran 2014'te İstanbul’a gelmiş olup; 5 gün boyunca Eczacıbaşı, Büyük Kulüpte iş dünyası ve diplomatlarla yemek, CHP genel başkanı ve genel başkan yardımcılarıyla yemek gibi bir dizi resmi ziyarette bulunmuşlardır. Bu program FARA nezdinde resmi olarak da kayıtlı bir programdır.

'CHP'NİN WEB SİTESİNDE MEVCUT'

21 Haziran 2014'teki yemeğe katılan ve Mosad ajanı denilen Dan Arbell ise 2016’dan 2023’e kadar TRT World'de 7 yıl boyunca program yapmıştır. Ekteki programla da sabit olduğu üzere 21 Haziran 2014'te dönemin CHP Genel Sekreteri ve müvekkilim olan Gürsel Tekin, o dönem kardeşimin nişanlısı olan şimdiki eşi Aylin İngilizce öğretmeni olduğu için çeviri yapması amacıyla Galatasaray Adasındaki (O dönemki adı Su Ada) yemeğe bizi davet etmiş olup, bahsedilen resim orada yüzlerce kişinin arasında poz verilerek ve masasının başında ev sahibi olarak Gürsel Bey oturuyorken çekilmiştir. Bu fotoğraf ve resmi program CHP’nin kurumsal web sitesinde mevcuttur.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMASI GEREK'

Hayatım boyunca hiç görmediğim ve konuşmadığım katılımcılardan oluşan, CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin'in davetlisi olarak kardeşimin eşinin çeviri yapması için katıldığımız işbu toplantıda toplamda yarım saat kalıp, ayrıldık. Nitekim bu hususlarla ilgili Gürsel Bey geçmiş tarihte açıklama da yapmıştır. Eğer böyle bir fotoğraf üzerinden benim hakkımda gözaltı kararı uygulanıyorsa, bu halde söz konusu görüşmelere katılan herkesin gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması gerekir. Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkımda yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/2096 ihbar ve 2025/2137 karar sayılı dosya üzerinden “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” tanzim edilmiştir. O halde şimdi nasıl olmuştur da ortada böyle bir karar varken bu konuda bir gözaltı işlemi tesis edilmiştir?

'ADALETE İNANCIM TAM'

“Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmiş bir dosya ile ilgili gözaltı kararı tesis edilmesi bakımından gerekli itirazları avukatlarım yapacaktır. Son 20 yıldır Türkiye’de Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Ahmet Minguzzi gibi davalara baktım, bu dosyalarda mağdur aile vekilliği yaptım. Halen eşim ve çocuklarım Ahmet Minguzzi cinayetinde avukatlığım sebebiyle ölüm tehditleri ve mesajları alıyor. Bunu hem emniyet hem de Başsavcılık çok iyi biliyor. Gelinen aşamada hakkımdaki soruşturma bakımından maddi gerçeğin ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır.

