Gözaltına Alınan İrfan Değirmenci Hakkında Kritik Gelişme

Dün Yoğurtçu Parkı'nda gözaltına alınan 43 kişi arasından gazeteci İrfan Değirmenci ve beraberindeki 12 kişi, yurt dışı yasağı ve imza adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 28 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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Gözaltına Alınan İrfan Değirmenci Hakkında Kritik Gelişme
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Dün akşam aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis Üyeleri, il yöneticileri ve parti üyelerinin de bulunduğu 43 kişi, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki TİP etkinliğinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından 3 gün önce tahliye edilen "Basel" lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar dün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gazeteci Ertuğrul Albayrak kanser tedavisi görmesi nedeniyle serbest bırakılırken, 2'si avukat olan 41 kişinin bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Yoğurtçu Parkında dün gözaltına alınanlardan İrfan Değirmenci ve 12 kişi yurt dışı yasağı ve imza adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, diğer kişiler serbest bırakıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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