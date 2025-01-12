Görüntüler Tepki Çekti, AKP Kongresi Devlet Okulunda Yapılacak

AKP Gençlik Kolları’nın İstanbul’daki ilçe kongreleri devam ederken, Silivri’de düzenlenecek 7. Olağan Kongre’nin yapılacağı yer tepki çekti. Kongrenin bu akşam saat 19.00’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Silivri Ortaokulu’nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Silivri Gençlik Kolları tarafından kongreye özel bir video hazırlandı ve sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, “Doğru zaman, doğru adam, gençlik için hemen şimdi” sözlerinin yer aldığı bir müzik eşliğinde, okulun konferans salonunda yapılan hazırlıklar gösterildi. Görüntülerde koltuklara AKP ve Türk bayraklarının bırakıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

AK Gençlik İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yeni dönemde yeniden İlçe Başkan Adayımız olan Utku Kapucu’yu tebrik ediyor, ilçemiz, teşkilatımız ve İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ İLÇE BAŞKANINDAN TEPKİ

Konuya tepki gösteren CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de yaptığı açıklamada, “Ülkede siyaseten arındırılması gereken ‘milli’ iki kurum var. Bu kurumlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı, diğeri Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu iki kurum da asla hiçbir siyasi etkinliğe veya toplantıya alet edilmemeli. Bunlar, partiler üstü kurumlardır. Maalesef Silivri Ortaokulu’nda yapılan iktidar partisinin Gençlik Kolları Kongresi’ni esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA