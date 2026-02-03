Görüntüler Tepki Çekmişti: Maltepe’deki Akran Zorbalığına 6 Gözaltı

İstanbul Maltepe’de sosyal medyada paylaşılan akran zorbalığı görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçük yaştaki çocuğa yönelik şiddet, tehdit ve hakaret iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, biri 18 yaşından büyük olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşanan akran zorbalığı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki çocuğun darbedilerek akran zorbalığına uğradığı iddiasına ilişkin 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı.

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Maltepe ilçesinde yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğramasının tespit edilmesi akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat üzerine saat 02:00’da şüpheli M.P. ve suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin maddi gerçeğin açığa çıkartılmasına yönelik soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Soruşturmaya konu olan olay, sosyal medyada paylaşılan ve 1 Şubat 2026 tarihini taşıyan görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde, Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi’nde 17 yaşındaki E.G.’nin bir grup tarafından darp edildiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Paylaşılan videolarda, çoğunluğunun 18 yaşından küçük olduğu belirlenen grup üyelerinin E.G.’ye fiziksel şiddet uyguladığı, tehdit ve hakaret içeren sözler sarf ettiği görüldü. Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

