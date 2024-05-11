Görevden uzaklaştırılmışlardı: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen 3 polise soruşturma!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen polislerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Görevden uzaklaştırılmışlardı: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen 3 polise soruşturma!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs'ta Ankara’daki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Söz konusu iddialarda adı geçen emniyet mensupları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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