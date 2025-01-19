Görenler Telefonuna Sarıldı, Kimse Sırrını Çözemedi, Elazığ'da Esrarengiz Görüntü

Elazığ’da gökyüzünde beliren mantar bulutu herkesi kendine hayran bıraktı. Görüntüsüyle diğer bulutlardan farklı olan bulutu görenler, cep telefonlarına sarıldı. İşte herkesi büyüleyen bulutlar…

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Görenler Telefonuna Sarıldı, Kimse Sırrını Çözemedi, Elazığ'da Esrarengiz Görüntü

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde dev mantarı anımsatan bulutlar oluştu. Gökyüzünde oluşan bu görsel şölene tanıklık edenler bu anları kalıcı kılmak için hemen cep telefonları eline aldı.

Görenler Telefonuna Sarıldı, Kimse Sırrını Çözemedi, Elazığ'da Esrarengiz Görüntü - Resim : 1

HERKESİ BÜYÜLEDİ

Görenlerin büyülendiği bulutlar, tek tek fotoğraflarla kaydedildi. Binaların üzerinde oluşan mantar görünümlü bulutlar, daha sonra yukarı doğru hareket etti.

Görenler Telefonuna Sarıldı, Kimse Sırrını Çözemedi, Elazığ'da Esrarengiz Görüntü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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