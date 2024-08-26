Görenler Dönüp Bir Daha Baktı: 30 Yıllık Çiftçiler Bile 'Hayatımda İlk Kez Görüyorum' Diyerek Şaşırdı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde elma ağacı, üzerinde meyve varken aynı zamanda çiçek açtı. Yıllardır elma yetiştiren çiftçiler, böyle bir duruma hayatları boyunca ilk kez şahit olduklarını açıkladı.

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Görenler Dönüp Bir Daha Baktı: 30 Yıllık Çiftçiler Bile 'Hayatımda İlk Kez Görüyorum' Diyerek Şaşırdı - Resim: 1

Çekerek ilçesinde Yunus Emre Mahallesi’nde Adnan Yılmaz isimli vatandaşın bahçesinde bulunan bazı elma ağaçları, hasat edilmeyi beklerken çiçek açtı. Havaların sıcak gitmesine bağlı olarak çiçek açtığı tahmin edilen ağaçların dallarında aynı anda elmanın da bulunması görenleri şaşırttı.

"BÖYLE BİR DURUMLA HAYATIMIZDA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"

Meyve bulunan ağaçta çiçek açmasının kendilerini hayrete düşürdüğünü ve ilk defa bu durumla karşılaştıklarını söyleyen Adnan Yılmaz, “Bahçemde birçok meyve ağacı var, ben ömrümde ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ağustosun sonunda meyvesi olan elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Bu durum gerçekten mevsimlerin değiştiğini gösteriyor bize. Aşırı sıcaklıktan mı yoksa başka bir durum var mı bilmiyorum ama ömrümüzde böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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