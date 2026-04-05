Görenler Dehşete Kapıldı! Gölette Kadın Cesedi Bulundu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA