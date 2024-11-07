Google'dan Yeni Özellik: Artık İsteseniz de Kapatamazsınız

QUİCK SHARE NEDİR?

Google, Quick Share'in Android cihazlar ve Chromebook’lar ile Windows PC’ler gibi farklı platformlar arasında hızlı veri aktarımı sağladığını ifade ediyor. Kullanıcılar, bu özelliğin kullanım kolaylığını takdir etse de, devre dışı bırakılamaması birçok kişiyi rahatsız ediyor.