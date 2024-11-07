Google'dan Yeni Özellik: Artık İsteseniz de Kapatamazsınız
Google, sessizce eklediği yeni bir özellikle kullanıcıların dikkatini çekti. Quick Share adı verilen bu yeni özellik, cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor; ancak zorunlu hale gelmesi birçok kullanıcının tepkisine yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Android 15 güncellemesiyle gelen Quick Share, cihaz kurulumu sırasında tanıtılarak kullanıma açılıyor. Başlangıçta isteğe bağlı olacağı düşünülen bu özellik, artık kullanıcıların istemeseler de kullanmak zorunda kaldığı bir özellik haline geldi.
QUİCK SHARE NEDİR?
Google, Quick Share'in Android cihazlar ve Chromebook’lar ile Windows PC’ler gibi farklı platformlar arasında hızlı veri aktarımı sağladığını ifade ediyor. Kullanıcılar, bu özelliğin kullanım kolaylığını takdir etse de, devre dışı bırakılamaması birçok kişiyi rahatsız ediyor.
Batarya Üzerindeki Etkisi Tartışma Yarattı Veri güvenliği ve gizliliğe önem veren Google’ın bu hamlesi, bazı kullanıcılar tarafından kişisel tercihlere aykırı bulunuyor.
Üstelik, arka planda sürekli çalışan Quick Share’in batarya ömrünü olumsuz etkilediği de dile getirilen şikayetler arasında.