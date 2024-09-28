Google'dan Beklenmedik Hamle: Desteğini Çekiyor O Uygulama Artık Kullanılamayacak
Google, Android TV ve Google TV platformlarında bulunan Google Meet uygulamasının desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Yaklaşık dört yıldır televizyonlara bağlanan mikrofon ve kameralarla kullanılabilen Google Meet, geçtiğimiz aylarda Samsung TV'lerden de kaldırılmıştı. Şimdi ise Android TV ve Google TV'ler için aynı sürecin başlayacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
COVID-19 salgını döneminde 2020 yılında Android TV ve Google TV platformlarına entegre edilen Google Meet, özellikle evden çalışma ve görüntülü toplantıların artmasıyla yoğun ilgi görmüştü. Ancak, evden çalışma modelinin azalmasıyla uygulamanın popülerliği de düşmeye başladı. Google’ın, bu azalan talep nedeniyle Google Meet desteğini bu platformlardan çekmeyi planladığı belirtiliyor.
ARTIK TV'LERDE DE KULLANILAMAYACAK
Son güncellemelerde yer alan kodlara göre, Google Meet Android TV ve Google TV platformlarında yakında devre dışı bırakılacak. Güncellemede, "Yakında Android TV'nizde arama yapmak için Google Meet'i kullanamayacaksınız" ifadesi yer alıyor. Kullanıcılara, uygulamanın kaldırılması ile ilgili alternatif çözümler ve daha fazla bilgi için yönlendirme yapılıyor.
SAMSUNG TV'DE KALDIRILMIŞTI
Google, birkaç ay önce Samsung TV'lerde Google Meet desteğini çekmiş ve Mart ayında uygulamayı tamamen kaldırmıştı. Şimdi ise Android TV ve Google TV'lerde de benzer bir sürecin yaşanacağı netleşmiş oldu.