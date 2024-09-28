Google'dan Beklenmedik Hamle: Desteğini Çekiyor O Uygulama Artık Kullanılamayacak

ARTIK TV'LERDE DE KULLANILAMAYACAK

Son güncellemelerde yer alan kodlara göre, Google Meet Android TV ve Google TV platformlarında yakında devre dışı bırakılacak. Güncellemede, "Yakında Android TV'nizde arama yapmak için Google Meet'i kullanamayacaksınız" ifadesi yer alıyor. Kullanıcılara, uygulamanın kaldırılması ile ilgili alternatif çözümler ve daha fazla bilgi için yönlendirme yapılıyor.