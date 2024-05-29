Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google, gelen tepkiler üzerine hatayı düzeltti. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramasındaki ifade güncellendi. İşte detaylar….
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, arama motoru Google’da görülen ‘Eski Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi tepkileri beraberinde getirdi.
Sosyal medya kullanıcıları Türkiye Cumhuriyeti kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmada yetersiz kaldığını belirtti.
Google, gelen tepkilerin ardından harekete geçti.
Tartışmalar, Google’ın Mustafa Kemal Atatürk aramasında “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresini kullanmasıyla başlamıştı.
Google, bir süre önce sosyal medyada tartışma yaratan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda görülen tanımı güncelledi.
Sosyal medya kullanıcıları örnek olarak da George Washington aramasında görülen “ABD’nin kurucusu” tanımını göstermişti.
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