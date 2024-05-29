Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google, gelen tepkiler üzerine hatayı düzeltti. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramasındaki ifade güncellendi. İşte detaylar….

Mustafa Kemal Atatürk Google
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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 1

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, arama motoru Google’da görülen ‘Eski Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi tepkileri beraberinde getirdi.

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 2

Sosyal medya kullanıcıları Türkiye Cumhuriyeti kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmada yetersiz kaldığını belirtti.

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 3

Google, gelen tepkilerin ardından harekete geçti.

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 4

Tartışmalar, Google’ın Mustafa Kemal Atatürk aramasında “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresini kullanmasıyla başlamıştı.

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 5

Google, bir süre önce sosyal medyada tartışma yaratan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda görülen tanımı güncelledi.

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 6

Sosyal medya kullanıcıları örnek olarak da George Washington aramasında görülen “ABD’nin kurucusu” tanımını göstermişti.

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 7

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Google’dan ‘Atatürk’ ayıbı! Tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi - Resim: 8

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