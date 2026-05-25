Google’daki Sponsorlu MHRS Tuzağı: Hastane Randevusu Almak İsterken 20 Bin TL'si Buhar Oldu

Arama motorlarındaki reklam alanlarını kullanarak gerçeğinin birebir kopyası siteler tasarlayan siber dolandırıcılar, bu kez Denizli’de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha İrem Karaman’ı hedef aldı.

Hastaneden randevu almak amacıyla cep telefonu tarayıcısına "MHRS randevu al" yazarak arama yapan Karaman, arama motorunun en üst sırasında yer alan sponsorlu (reklamlı) bağlantıya tıkladı. Karşısına çıkan e-Devlet ve MHRS arayüzünün sahte olduğunu fark etmeyen genç kadın, sisteme kişisel bilgilerini girerek giriş yaptı.

'CEZANIZ VAR' YALANIYLA TUZAĞA ÇEKTİLER

Sisteme giriş yaptığı an Karaman’ın ekranında, "Geçmiş dönemde randevuya gitmediğiniz için 227 TL ceza borcunuz bulunmaktadır" uyarısı belirdi. Bu ücret ödenmeden ekranın kapanmaması üzerine paniğe kapılan genç kadın, borcu ödemek amacıyla kredi kartı bilgilerini sahte siteye girdi.

Cep telefonuna gelen ilk doğrulama kodunu sayfaya yazan Karaman, ekranda "Hatalı kod girdiniz" uyarısı aldı. Sisteme güvenerek telefonuna gelen ikinci onay kodunu da yazan genç kadın, yine aynı hata mesajıyla karşılaşınca durumdan şüphelendi. Hemen banka hesap hareketlerini kontrol eden Karaman, hesabından Türk Lirası değil, iki kez 227 dolar karşılığı (yaklaşık 10'ar bin TL) toplamda 20 bin 843 TL çekildiğini fark etti.

'TL DİYE GÖSTERİP ARKA PLANDA DOLAR ÇEKMİŞLER'

Yaşadığı şoku anlatan Zeliha İrem Karaman, dolandırıcıların yöntemini şu sözlerle anlattı:

"Site uzantısını kontrol etmeden e-Devlet bilgilerimle giriş yaptım. Karşıma katılmadığım bir randevu nedeniyle ceza borcum olduğu yönünde bir ekran çıktı. Borcu ödemeye çalıştığım sırada işlem başarısız oldu ve bana hatalı şifre uyarısı verildi. Meğer bana hata mesajı gösterilirken arka planda kartımdan iki kez dolar cinsinden çekim yapılmış. Durumu fark eder etmez bankamı arayarak kartımı bloke ettirdim. Ertesi gün de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum."

BANKADAN İPTAL TALEBİNE RET

Olayın ardından Karaman, para transfer işlemi henüz provizyondayken bankasıyla iletişime geçerek iptal başvurusunda bulundu. Ancak banka, işlem provizyondan çıkıp tamamen gerçekleşmeden iptal başvurusu alınamayacağını belirtti. Para transferi resmileştikten sonra Karaman'ın yaptığı işlemin iptali başvurusu ise banka tarafından reddedildi.

Sosyal medyada benzer yöntemlerle, hatta İstanbulkart yüklemesi yapmaya çalışırken bile dolandırılan yüzlerce mağdur olduğunu öğrendiğini belirten Karaman, "Dolandırıcılar reklam vererek sahte sitelerini arama sonuçlarında en üst sıralara taşıyabiliyorlar. İnternette işlem yaparken mutlaka site adreslerini ve uzantılarını kontrol edin" diyerek vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA