Google CEO'sundan Kritik Uyarı: 2025 Kritik Bir Yıl Olacak
Google CEO’su Sundar Pichai, şirket çalışanlarıyla gerçekleştirdiği 2025 strateji toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Pichai, yapay zekâ teknolojisinin kullanıcı sorunlarını çözmeye odaklanması gerektiğini belirterek, "2025 çok kritik bir yıl olacak. Bu teknolojinin faydalarını ortaya çıkarmalı ve daha hızlı hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
18 Aralık’ta Kaliforniya’daki Mountain View merkezinde düzenlenen toplantıda, Google yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi. CNBC tarafından yayımlanan habere göre, Pichai, 2025’in hem şirket hem de yapay zekâ sektöründe yıkıcı bir dönüm noktası olacağını vurguladı.
"BÜYÜK FIRSATLARI KAÇIRABİLİRİZ"
Pichai, “Bu dönemin aciliyetini kavramalıyız. Daha hızlı hareket etmezsek büyük fırsatları kaçırabiliriz. Şirket olarak hedefimiz, yapay zekânın faydalarını artırarak gerçek kullanıcı sorunlarına çözüm üretmek olmalı” dedi.
GEMİNİ, GOOGLE’IN YENİ SİLAHI
Google’ın yapay zekâ alanındaki liderliğini sürdürmek için geliştirdiği yapay zekâ modeli Gemini, stratejinin merkezinde yer alıyor. Pichai, Gemini’nin 2025’te 500 milyon kullanıcıya ulaşacak bir uygulama olmasını hedeflediklerini ve bu projeyi ölçeklendirmeye öncelik vereceklerini belirtti.
Gemini, Google’ın sohbet robotu gibi araçlara erişim sağlayarak tüketici deneyimini dönüştürmeyi amaçlıyor. Pichai, "Tarihte ilk olmak her zaman şart değil, ancak sınıfının en iyisi bir ürün sunmak zorundasınız" diyerek kaliteye verdikleri önemi dile getirdi.
YENİ ÜRÜNLER TANITILDI
Toplantıda Google Labs Başkanı Josh Woodward, yapay zekâ tabanlı yeni ürünleri tanıttı. Bu ürünler arasında kodlama asistanı Jules, not alma aracı NotebookLM ve çok işlevli Chrome uzantısı Project Mariner yer alıyor.
2023 yılında çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkararak maliyet azaltma stratejisi uygulayan Google, bu süreçte yapay zekâ yatırımlarına ağırlık vermişti. Pichai, şirketin global ölçekte büyük bir inceleme altında olduğunu ve bu durumun Google’ın büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.