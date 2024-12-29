Google CEO'sundan Kritik Uyarı: 2025 Kritik Bir Yıl Olacak

GEMİNİ, GOOGLE’IN YENİ SİLAHI

Google’ın yapay zekâ alanındaki liderliğini sürdürmek için geliştirdiği yapay zekâ modeli Gemini, stratejinin merkezinde yer alıyor. Pichai, Gemini’nin 2025’te 500 milyon kullanıcıya ulaşacak bir uygulama olmasını hedeflediklerini ve bu projeyi ölçeklendirmeye öncelik vereceklerini belirtti.

Gemini, Google’ın sohbet robotu gibi araçlara erişim sağlayarak tüketici deneyimini dönüştürmeyi amaçlıyor. Pichai, "Tarihte ilk olmak her zaman şart değil, ancak sınıfının en iyisi bir ürün sunmak zorundasınız" diyerek kaliteye verdikleri önemi dile getirdi.