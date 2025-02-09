Google Arama'da Yeni Dönem: Resmen Başladı

SEO İÇİN YENİ BİR DÖNEM

YZ Modu, Google Arama'da tüm sayfayı kaplıyor ve bu, arama motoru optimizasyonu (SEO) yapanlar için ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Yanıtın ardından bir link olup olmadığı ekran görüntüsünde görünmüyor, ancak bu tür bir yanıt, web sitelerinin görünürlüğünü azaltabilir.

YZ MODUNUN AMACI

YZ Modu, hızlı Google Arama ile yanıtlanamayacak, daha derinlemesine araştırma gerektiren sorulara yanıt vermek için tasarlanmış. Test için gösterilen örnek sorular arasında, "Yün, kaz tüyü ve sentetik montları, yalıtım, su geçirmezlik ve dayanıklılık açısından karşılaştır" ve "akvaryum düzenlemesine başlamak için neye ihtiyacım var" gibi sorular bulunuyor.

Google'ın bu yeni özelliği, arama deneyimini nasıl etkileyeceği ve SEO stratejilerini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.