Google Arama'da Yeni Dönem: Resmen Başladı
Google, Arama motoru için geliştirdiği yeni "YZ Modu"nu test etmeye başladı. Bu özellik yakında tüm kullanıcılar için erişilebilir hale gelebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Google'ın bir iç yazışmasından sızan bilgilere göre, şirket çalışanlarına yeni Yapay Zekâ (YZ) Modunu denemeleri için davetler gönderiliyor. 9to5Google tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Gemini sohbet robotunun arayüzü ile entegre edilmiş, daha geniş kapsamlı sorulara yanıt verebilen YZ Özetlerini gösteriyor.
GEMİNİ'NİN GENİŞLEMESİ
Google, Gemini teknolojisini çeşitli servislerine entegre etmeye devam ediyor. Gemini, şu ana kadar TV'lere, Android cihazlara, Google Arama'ya ve Google Workspace uygulamasına eklenmiş durumda. Ayrıca, tek başına bir uygulama olarak da indirilebiliyor. Bu hafta, Google mantık modeli Gemini 2.0 Thinking'e erişim sundu ve gelişmiş kodlama için Gemini 2.0 Pro modelini tanıttı.
YZ MODU NASIL ÇALIŞIYOR?
Ekran görüntüsünde, YZ Modu, Haberler, Görseller ve Alışveriş gibi filtrelerin yanında yeni bir sekme olarak görünüyor. Örneğin, "6 yetişkin ve 10 çocuğu doyurup, ikinci tabak istediklerinde yetecek kadar makarnam olması için kaç kutu spagetti almalıyım?" sorusuna YZ modu, mantıksal hesaplamalar yaparak doğrudan bir yanıt veriyor.
SEO İÇİN YENİ BİR DÖNEM
YZ Modu, Google Arama'da tüm sayfayı kaplıyor ve bu, arama motoru optimizasyonu (SEO) yapanlar için ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Yanıtın ardından bir link olup olmadığı ekran görüntüsünde görünmüyor, ancak bu tür bir yanıt, web sitelerinin görünürlüğünü azaltabilir.
YZ MODUNUN AMACI
YZ Modu, hızlı Google Arama ile yanıtlanamayacak, daha derinlemesine araştırma gerektiren sorulara yanıt vermek için tasarlanmış. Test için gösterilen örnek sorular arasında, "Yün, kaz tüyü ve sentetik montları, yalıtım, su geçirmezlik ve dayanıklılık açısından karşılaştır" ve "akvaryum düzenlemesine başlamak için neye ihtiyacım var" gibi sorular bulunuyor.
Google'ın bu yeni özelliği, arama deneyimini nasıl etkileyeceği ve SEO stratejilerini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.