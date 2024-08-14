Gönen Çayı'nda Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'de serinlemek için girdiği Gönen Çayı'nda kaybolan 24 yaşındaki gençten acı haber geldi. Haluk Trabzonlu isimli gencin bu sabah devam eden arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Gönen Çayı'nda Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir’de Gönen’e bağlı Ortaoba Mahallesi, Karapınar Gönen Çayı mevkiine önceki gün arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Haluk Trabzonlu (24), serinlemek için girdiği Gönen Çayı'nda kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş ancak bir sonuca ulaşılamadı. AFAD, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından bu sabah arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi.

100 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıçlar tarafından Gönen Çayı boyunca yoğunlaşan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, Haluk Trabzonlu’nun çaya girdiği noktadan 100 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Haluk Trabzonlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Gönen
22 Yaşındaki Genç Kız Yanlışlıkla Kendini Vurdu! 22 Yaşındaki Genç Kız Yanlışlıkla Kendini Vurdu!
Üsküdar'da Yolcu Otobüsü İETT Otobüsüne Çarptı! 3 Yaralı Yolcu Otobüsü İETT Otobüsüne Çarptı
Ne İstanbul'la Ne de İstanbul'suz... Giden Arkasına Dönüp Bakıyor Ne İstanbul'la Ne de İstanbul'suz...
Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık: Türünün Son Örneği Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı
İşçi, Memur, Emekli, Asgari Ücretli... Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı