Gönderdiği Posta 121 Yıl Sonra Adrese Teslim Edildi: Şoke Eden Olay

BBC'nin haberine göre, Cradock Sokak'taki bir firmanın çalışanları, kartpostalı aldıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kartpostalın tarihini gören çalışanlar, ilgili kişilere ulaşmak için sosyal medyada paylaşmayı düşündü.

KARTPOSTALDA NE YAZIYORDU?

Kartpostalın yazarı Ewart adlı bir kişi, "L"ye hitaben yazdığı notta, bir çift bilinmeyen eşyayı alamadığı için üzgün olduğunu ifade ediyor. Ewart, "Çok üzgünüm ama umarım evde iyi vakit geçiriyorsunuzdur" diyerek devam ediyor. Notta ayrıca, "Tren ücreti hariç yaklaşık 10 şilin harçlığım var, bu yüzden iyi durumdayım" şeklinde bir ifade yer alıyor. Ewart, notu "Gilbert ve John'la tanışmayı unutma" çağrısı yaparak bitiriyor ve "herkese sevgiler" mesajını ekliyor.

SİSTEM HATASI...

Swansea Building Society Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, kartpostalın incelenirken düşüp internette alıcı hakkında sınırlı bilgi bulduklarını belirtti. Bu nedenle kartpostalın sosyal medyada paylaşılmasına karar verdiklerini söyledi. West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, söz konusu adreste hane reisinin John F. Davies olduğunu ve Davies'in eşi Maria ile altı çocuğuyla yaşadığını tespit etti. "En büyükleri Lydia'ydı ve bu kartpostal gönderildiğinde 16 yaşındaydı" dedi.

Yetkililer, kartpostalın 121 yıl önce kaybolmadığını, sistemdeki bir hata nedeniyle geç işlem gördüğünü belirtti.