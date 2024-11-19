Gölete Düşen Aracın Sürücüsü Öldü
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Köyceğiz Göleti'ne düşen otomobilin sürücüsü K.Y. (45) yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir kişi kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde K.Y'nin (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Köyceğiz Göleti'ne düştü. Otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü ise suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timi sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışması sonucunda K.Y'nin cenazesine ulaşıldı.
Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.
Kaynak: AA