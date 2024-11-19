Gölete Düşen Aracın Sürücüsü Öldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Köyceğiz Göleti'ne düşen otomobilin sürücüsü K.Y. (45) yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir kişi kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı.

Gölete Düşen Aracın Sürücüsü Öldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde K.Y'nin (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Köyceğiz Göleti'ne düştü. Otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timi sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışması sonucunda K.Y'nin cenazesine ulaşıldı.

Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Kaynak: AA

Tüm Türkiye'nin Gözü Bu Davada! 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapacak 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapacak
1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak 1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak
Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı
Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı!