"Golden Odyssey" İsimli Mega Yat Marmaris'te

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

Yaklaşık 124 metre uzunluğundaki dev yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerce görüntülendi.

Kruvaziyerin limandan ayrılmasıyla yakıt ikmali yapacak yatın uluslararası sularda Akdeniz ve Ege'deki turuna devam edeceği öğrenildi.

Limandan ikmalin ardından ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle yaklaşık 350 bin litre akaryakıt ikmali yapılmasının planlandığı belirtildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 11 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

Lüks ve konfora sahip 2015'de yapılan yatın 16 kabininde 32 misafir konaklama kapasitesine sahip, 21 knot seyir hızına sahip yatta, 60 personel görev yapıyor.

Yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu, özel diş hekimliği tesisi ve doktor muayene odası da bulunan yatın Çinli bir iş insanı tarafından geçtiğimiz aylarda satın alındığı belirtiliyor.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

Kaynak: AA