Gölde Kaybolan Gençten Acı Haber

Erzurum'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan gençten acı haber geldi. 17 yaşındaki Bedirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Gölde Kaybolan Gençten Acı Haber

Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.

Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri ile UMKE personeli göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kotan'ın cesedine göl içerisinde ulaştı.

Kaynak: AA

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