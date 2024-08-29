Gölbaşı'nda Korkutan Otluk Yangını

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 50 dönümlük alan yanarak kül oldu.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi Örenli Mezarlığı civarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 50 dönümlük bir alanın yandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA