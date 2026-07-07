Gökyüzünde Trump Çılgınlığı: 18 Bin Kişi Aynı Anda Canlı İzledi

Ankara'daki tarihi 36. NATO Zirvesi için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan 'Air Force One' uçağı, canlı uçuş takip platformu Flightradar24'te aynı anda on binlerce kişi tarafından izlenerek dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu.

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Gökyüzünde Trump Çılgınlığı: 18 Bin Kişi Aynı Anda Canlı İzledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, sadece diplomatik kulisleri değil, dijital dünyayı da hareketlendirdi. Zirvenin en çok dikkat çeken liderlerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara'ya gelişi, küresel ölçekte sanal bir takibe dönüştü.

Gökyüzünde Trump Çılgınlığı: 18 Bin Kişi Aynı Anda Canlı İzledi - Resim : 1

18 BİN KİŞİ AYNI ANDA CANLI İZLEDİ

Dünyanın en popüler canlı uçuş takip platformu olan Flightradar24 verilerine göre, Trump’ın uçağı havada olduğu esnada aynı anda 18 bin kişi tarafından anlık olarak harita üzerinden izlendi.

Gökyüzünde Trump Çılgınlığı: 18 Bin Kişi Aynı Anda Canlı İzledi - Resim : 2

Yoğun ilgi nedeniyle Air Force One uçuşu, platform ekranlarında "#1 Worldwide" (Dünya Genelinde 1 Numara) etiketiyle zirveye yerleşti ve küresel çapta en çok merak edilen uçuş unvanını aldı.

Gökyüzünde Trump Çılgınlığı: 18 Bin Kişi Aynı Anda Canlı İzledi - Resim : 3

Dünyanın Gözü Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı KarşıladıDünyanın Gözü Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı KarşıladıGüncel

Kaynak: DHA

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