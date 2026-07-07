Gökyüzünde Trump Çılgınlığı: 18 Bin Kişi Aynı Anda Canlı İzledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, sadece diplomatik kulisleri değil, dijital dünyayı da hareketlendirdi. Zirvenin en çok dikkat çeken liderlerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara'ya gelişi, küresel ölçekte sanal bir takibe dönüştü.

18 BİN KİŞİ AYNI ANDA CANLI İZLEDİ

Dünyanın en popüler canlı uçuş takip platformu olan Flightradar24 verilerine göre, Trump’ın uçağı havada olduğu esnada aynı anda 18 bin kişi tarafından anlık olarak harita üzerinden izlendi.

Yoğun ilgi nedeniyle Air Force One uçuşu, platform ekranlarında "#1 Worldwide" (Dünya Genelinde 1 Numara) etiketiyle zirveye yerleşti ve küresel çapta en çok merak edilen uçuş unvanını aldı.

Kaynak: DHA