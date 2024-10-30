Gökhan Günaydın’dan Kayyım Açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP milletvekilleri TBMM’de açıklama yaptı.

Günaydın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Elbette sayın Ahmet Özer'in bunlara verecek bir cevabı vardır. Teknik ve fiziki takibe uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımızdan başka halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç belediye başkanı üzerinde böyle bir faaliyeti yürütüyorsunuz? Saydam bir şekilde bunu paylaşın, bilelim. Savcılık ifadesinin tamamlanmasıyla birlikte yandaş basına Esenyurt Belediyemize kayyım atandığına yönelik bilgiler düşmeye başladı. Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt Belediyemize kayyım olarak atandığı bilgisi yandaş basından Türkiye'ye duyuruldu. Sırasıyla İstanbul Valisi böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini söyledi.

Biraz evvel TBMM'de iktidar kulisinde konuştuğumuz İçişleri Bakanı, böyle bir işlemin yapılmadığını söyledi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklama kararı çıkar ise daha sonraki işleme bakacaklarını ifade etti. Biz hepimiz bu memlekette bu ifadelerin satır aralarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir operasyon yapıyorlar, Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir ayrıştırma bir itibar suikastıyla karşı karşıyayız."

Kaynak: Gerçek Gündem