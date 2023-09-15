Gökhan Abur hayatını kaybetti

Müzisyen, NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, 1943 yılında Afyon‘da doğdu. Memur bir ailenin çocuğu olarak Afyon’da dünyaya gelen Abur’un babası İzmir‘li, annesi ise İstanbul‘ludur. Subay olan babasının işi nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde bulunmuş. İlkokula Ankara‘da başlamış, Elazığ‘da devam etmiş. Babasının görevinden istifa ettiği dönemde ise İstanbul’a gelmiş ve ilkokulu burada bitirmiş. Ortaokula başladığı dönemde ise babasının memuriyet hayatına geri dönmesiyle birlikte Karabük‘e gitmiş. Ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır.

Lise çağlarında Karabük’teyken orkestra kurup müzikal yaşantısını başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul’a gitti. İstanbul’da kurdukları bu orkestrayı devam ettirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

1960’lı yıllarda müzik yaşamı başladı. 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı‘nın organize ettiği Altın Ses Yarışma’sında Ersan Erdura birinci, Gökhan Abur dördüncü oldu. Bu yarışmanın ardından, Fikret Şeneş‘in de katkılarıyla, plak çalışmalarına başladı. Toplam 14 tane 45’lik plağı ve “Bir Gün Karşılaşırsak” isimli bir albümü vardır. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katıldı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen Eurovision yarışmasında Semiha Yankı birinci oldu, Gökhan Abur ilk sekize girmiştir.

1983’ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilendi. Sonrasın da uzak yol kaptanlarına eğitim verdi. 2000 yılında Açık Radyo’da iki yıl süre ile “Açık Deniz” adlı bir de program yaptı. Gökhan Abur, 2000 yılından sonra, Atlantis Yatçılık’ta “Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini” dersleri verdi.

Cumhuriyet’in 75. Yıl kutlamaları için Deniz Arcak, Asu Maralman ve Devlet Opera Balesinden bir ekiple Mersin ve Tarsus‘da Mersin Opera Binasında kutlamalara katıldı.

Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan “The Rat Pack Show”Haldun Dormen‘in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç‘in performansları ile 2011 yılında İstanbul Grand Hyatt‘da gerçekleştirildi.

İkisi ikiz toplam 3 çocuğu vardır.

Albümleri:

1975 – Bir Gün Karşılaşırsak

1976 – Gökben & Gökhan

2003 – Bak Bir Varmış Bir Yokmuş (Gökhan Abur bu toplama albümde Hata Bende şarkısıyla yer alıyor)

2006 – Bir Zamanlar 2 (Bu derleme albümde Yasak Aşk isimli parçayla yer alıyor)

2006 – Söz: Çiğdem Talu (Bu albümde Bir Gün Karşılaşırsak ile yer alıyor)

2008 – Bir Zamanlar Özel 1 Keşfedilecek Plaklar (Bu albümde Yasak Aşk ile yer alıyor)

2009 – Leblebi Pop Folk 2 (Bu albümde Al Sazım Vur Sazım ile yer alıyor)

2009 – Müzik: Selmi Andak – Bal Gibi Olur (Bu albümde Kısmet Değilmiş ile yer alıyor)

2009 – Müzik: Selmi Andak – O Şarkıyı Henüz Yazmadım (Bu albümde Yıldızlar Damı Deliyor ile yer alıyor)

2010 – Fecri Ebcioğlu Şarkıları 1 (Bu albümde Hata Bende ile yer alıyor)

2010 – Fecri Ebcioğlu Şarkıları 2 (Bu albümde Palyaçodan Başka Neyim ile yer alıyor)

2011 – Bir Zamanlar Özel 2 Keşfedilecek Plaklar (Bu albümde Böyle Bitsin ile yer alıyor)

45'lik Plakları :

1968 – Bu Şarkı Benim Şarkı / Dönelim Gençliğe

1968 – Gönül Kaçanı Kovalar/ B- Kaybolan Aşk

1969 – Yüzyıllar Sonrası / Tanrım Seversen

1971 – Al Sazım Vur Sazım / Hata Bende

1972 – Yalnız Adam / Palyaçodan Başka Neyim

1973 – Gül Bahçesi / Gönül Seni Özlememiş

1973 – Bülbül Ötmez Derdim Bitmez / Yardan Ayrı Elden Ayrı

1973 – Gül Kaderine / Bilmem ki Niçin

1974 – Gecem Gündüzümden Renkli / Gecem Gündüzümden Renkli (Enstrümental)

1975 – Bir Gün Karşılaşırsak / Kısmet Değilmiş

1975 – Dünya Tatlısı / Kime İstersen Sor

1977 – Böyle Bitsin / Yasak Aşk

1978 – Yıldızlar Damı Deliyor / Sensizliğimin Şarkısı