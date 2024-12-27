Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek. GESTAŞ, yolcu ve araç taşımacılığı yapan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA

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