Gökan Zeybek Anlattı: Belgrad Ormanı'nın Tahliyesi ile Ne Planlanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10 yıldır işlettiği Belgrad Ormanı’ndan kira sözleşmesi uzatılmayınca tahliye edildi. İBB yargı yoluna başvursa da sabaha karşı tahliye işlemi gerçekleştirildi. Bu sabah çok sayıda polis eşliğinde Belgrad Ormanı'na giden Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, işletme sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasını indirdi.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Belgrad Ormanı ile ilgili tahliye kararına ilişkin bir açıklama paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in açıklaması şöyle:

'TAHLİYENİN ALTINDA YATAN SEBEP...'

“Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 yıl önce idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen Belgrad Ormanları'nın sözleşmenin bitmesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliyesini talep etti. Bu hızlıca yapılmaya çalışılan tahliyenin altında yatan sebeplere ve bizi neler beklediğine gelin birlikte bakalım;

'MİLLİ PARKA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PLANLANIYOR'

1- Belgrad Ormanının muhafaza ormanı statüsünden kaldırılarak milli parka dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu durum beraberinde büyük riskler getirecektir hatta orman yok olma tehlikesine girecektir.

İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Muhafaza Ormanı, başta su kaynakları olmak üzere doğal yapısı ve kültürel değerleri açısından Osmanlı döneminden günümüze kadar hassasiyetle korunmuştur.

Cumhuriyetten sonra 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Belgrad Ormanının korunmasına dair bir kararname çıkarılmış, 1950 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile bu ormanın içinde 7 adet su bendi barındırması ve bu bent sularının ancak ormanın kapalılığı ile korunabilecek olması, Kağıthane deresinin esas kollarından birinin bu ormandan beslenmesi ve zamanla tahrip edilen ormanın korunması gerektiği gerekçesi ile muhafaza ormanı olarak ilan edilmiştir. Muhafaza Ormanı; Orman Kanunu’nda tanımlanmış ve erozyonu önleme, yerleşim yerlerinin havasını, toz ve kum fırtınalarına karşı korunmasını sağlama, nehir yatakları ve su havzalarının korunması ile memleket savunması için mecburi durumlarda devlet ormanı içinden ayrılmaktadır.

'BÜYÜK RİSK TAŞIYOR'

Belgrad Muhafaza Ormanı ve benzeri Muhafaza Ormanlarının, muhafaza ormanı statüsünden kaldırılarak milli parka dönüştürülmesi beraberinde büyük riskler taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Türkiye Orman Mühendisleri Derneği Marmara Şubesi ve İstanbul Orman Mühendisleri Odası; Belgrad Muhafaza Ormanı’nın Milli Park’a dönüşümü uygulamasının kimseye yarar getirmeyeceğini, aksine Belgrad Ormanını yok edeceğini ve bunun kamu yararına hiçbir fayda sağlamayacağını açık bir biçimde belirtmiş durumdadır.

2- Belgrad Muhafaza Ormanı, yapısal özellikleri bakımından rekreasyonel amaçlı değil, koruma ağırlıklı hizmetleri ön planda olan ormanlardandır. Belgrad ormanının 1950 yılında muhafaza ormanı olarak ilanı edilme gerekçeleri günümüzde halen varlığını korumaktadır. Belgrad Muhafaza Ormanı’nın İstanbul’un nadir su kaynaklarından ve havzalarından biri olması, toplumun temiz su ihtiyacını karşılaması, Kağıthane deresinin su akışını düzenleyerek sellerin ve taşkınların önüne geçmesi ve bununla beraber yerleşim yerlerinin de korunması konusundaki etkisi günümüzde mevcuttur. Söz konusu planlanan değişim sonrası oluşabilecek yukarıda örneklendirdiğim riskleri almanıza neden olan, kamu yararına daha faydalı olabileceğini düşündüğünüz gerekçeler nelerdir?

'ÖNLEMLERİNİZ NELERDİR?'

3- Söz konusu planlanan dönüşümde 5000 (beş bin) hektardan daha fazla sahanın Milli Park olarak ilan edilmesi; mümkün hale gelebilecek yapılaşma ve günübirlik kullanımlar neticesinde ormanın doğal yapısının bozulması ihtimalini düşündüğümüzde önlemleriniz nelerdir? Günümüzde birçok bölgede yapılaşma neticesinde yaşanan suistimallerin önüne geçebileceğinizi düşünüyor musunuz?”

Kaynak: Haber Merkezi