Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerden 8’i için ise sarı kodlu yağış uyarı yapılırken vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! - Resim: 1

Türkiye’nin bir kısmı sıcak havalarla mücadele ederken sağanak yağışlar da yurdun bir kısmını etkisi altına almaya başladı. Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyartısı yapıldı.

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Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! - Resim: 2

Yapılan değerlendirmelere göre 29 Ağustos Salı günü 44 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 8 il için ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu illerdeki vatandaşların olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

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Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! - Resim: 3

İşte yağış beklenen illerin hava durumu…

Kilis: 33

Gaziantep: 32

Adıyaman: 30

Mardin: 28

Şırnak: 28

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Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! - Resim: 4

Hakkari: 25

Siirt: 32

Batman: 33

Diyarbakır: 32

Malatya: 28

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