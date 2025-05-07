Gizlice Fotoğraf Çekti, Yakalanınca İntihara Kalkıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir market çalışanını gizlice fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Ü. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette iddiaya göre alışveriş yapan bir kişi; Ş.Ü isimli şüphelinin market çalışanının önünden geçerken gizlice fotoğrafını çektiğini fark etti. Durumu fark eden çalışan ve diğer market görevlileri şahsı yakalayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen market çalışanının eşi, Ş.Ü.'yü etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen şüphelinin telefonunda yapılan incelemede market çalışanına ait gizlice çekilmiş fotoğraflar tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sırasında intihara teşebbüs etti ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA