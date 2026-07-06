Gizli Servis Ankara'da Üs Kurdu: Trump’ın Kalacağı Otel Tamamen Kapatıldı, Kapıdan Tek Bir Kişi Bile Geçemiyor

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Küresel diplomasinin ve askeri ittifakın kalbi yarın itibarıyla başkent Ankara’da atacak. Dünyanın en kritik virajlarından birinde toplanacak olan 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da tüm hazırlıklar tamamlanırken, ABD heyetinin konaklayacağı bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı.

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek tarihi zirve kapsamında, en çok konuşulan isim olan ABD Başkanı Donald Trump için Ankara’da adeta geçilemez bir koruma kalkanı oluşturuldu.

KAPILAR KİLİTLENDİ, SİVİL ALIMI TAMAMEN DURDURULDU

NTV'de yer alan habere göre, Donald Trump'ın Ankara ziyareti boyunca konaklaması için Söğütözü bölgesindeki lüks bir otel tamamen kapatıldı. ABD Gizli Servisi ve Türk emniyet güçlerinin ortak koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında, otele sivil veya dışarıdan tek bir kişinin bile alınmaması kararlaştırıldı.

Mevcut müşterilerin tahliye edildiği ve yeni rezervasyonların durdurulduğu dev komplekse, sadece resmi akreditasyonu bulunan ABD heyeti ve özel görevli personel giriş yapabiliyor. Otel çevresinde kuş uçurtmayan Gizli Servis ajanları, binanın tüm giriş çıkışlarını, otoparklarını ve stratejik noktalarını 24 saat esasıyla gözetim altına aldı.

190 METREKARELİK KURŞUN GEÇİRMEZ ÜS

Yarın saat 14.00’te "Air Force One" uçağıyla Ankara’ya inmesi beklenen Trump, doğrudan bu yüksek güvenlikli otele geçecek. ABD Başkanı’nın konaklayacağı 190 metrekarelik başkanlık süiti, zirve öncesi adeta yeniden inşa edildi. Edinilen bilgilere göre, odanın tüm camları kurşun geçirmez panellerle kaplanırken, dış duvarlar olası bombalı veya füzeli saldırılara tam dayanıklı hale getirildi.

Trump’tan önce nakliye uçaklarıyla kente getirilen ve kamuoyunda “The Beast” (Canavar) olarak bilinen bombalı saldırılara dayanıklı başkanlık makam aracı da otelin korunaklı garajına çekildi. Ayrıca Trump’ın kullanacağı helikopter de demonte olarak Ankara'ya ulaştırıldı.

ZİRVE GÜNDEMİ 'NATO 2.0' VE KÜLFET PAYLAŞIMI

Tarihi zirve, yarın sabah Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile perdesini açacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin yapacağı açılış konuşmasının ardından liderler Beştepe'deki resmi resepsiyonda bir araya gelecek.

Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere pek çok liderle stratejik ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Masadaki en kritik başlık ise ittifakın geleceğini belirleyecek olan külfet paylaşımı olacak.

Zirvede, savunma harcamalarında tamamen ABD’ye bağımlı olan eski yapıdan, Avrupa ve Kanada’nın askeri ve mali olarak daha fazla sorumluluk üstleneceği dengeli bir "NATO 2.0" dönemine geçişin stratejik yol haritası çizilecek.

Kaynak: NTV