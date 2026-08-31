Girne'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli oldu

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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında 259'u yolcu, 8'i mürettebat 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere dün (30 Ağustos) saat 12.30 sıralarında hareket eden özel bir firmaya ait "Filojet" isimli katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra, kıyıdan yaklaşık 4 mil (2 kilometre) açıkta su almaya başladı. Denizdeki şiddetli dalgalar nedeniyle kontrolünü kaybederek alabora olan gemi, 514 metre derinliğe inerek tamamen battı.

18 YOLCUYU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son açıklamalara göre 267 kişinin bulunduğu gemide şu ana kadar 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Olay kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9’u hakkında 3 günlük gözaltı kararı verildi.18 yolcu için arama-kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin isimleri Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi