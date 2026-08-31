Girne'deki Gemi Faciasında 9 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

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Girne’den dün Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek için hareket ettikten kısa süre sonra alabora olup batan, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de kayıp olarak arandığı gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Geminin bağlı olduğu şirketin yetkili direktörü, geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, makinist ile 5 mürettebat, adliyeye getirildi. Şüpheliler A.Ö., M.Ö., M.E., Z.Ö., M.G., S.E., G.G., V.H. ve R.İ., Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kaptan ve mürettebatı mahkemede dalgalar sonucu geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu anlattı. Ayrıca meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

9 TUTUKLAMA KARARI

Hakim, hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin de polis tarafından saat 11.30'a kadar mahkemede hazır edilmesine karar vererek, duruşmaya ara verdi. Polis bu kişilerden 5’ini gözaltına aldı. Verilen aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme 14 şüpheliden 9’u için3 gün tutuklama kararı verdi. 2’si kamu görevlisi 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA