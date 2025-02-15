Giresun'daki Feci Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Giresun'daki Feci Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Alınan bilgilere göre, O.T. (43) kontrolündeki 06 EKA 890 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen Temel Kutver’in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobile yandan çarptı.

Giresun'daki Feci Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hatun Kaya (84) olay yerinde, sürücü Temel Kutver ve yolcu Ayşe Kutver (56) kaldırıldıkları Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Giresun'daki Feci Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu - Resim : 2

Araçta bulunan H.Y. (68) ise ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alınırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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