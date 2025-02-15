Giresun'daki Feci Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu.
Alınan bilgilere göre, O.T. (43) kontrolündeki 06 EKA 890 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen Temel Kutver’in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobile yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hatun Kaya (84) olay yerinde, sürücü Temel Kutver ve yolcu Ayşe Kutver (56) kaldırıldıkları Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Araçta bulunan H.Y. (68) ise ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alınırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA