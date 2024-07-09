Giresun'da Toplu Ulaşıma Zam!

Giresun Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda ulaşıma zam kararı çıktı. Tam biletin ücreti 20, öğrenci ücretinin ise bedeli 14 TL'ye çıktı.

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Giresun'da Toplu Ulaşıma Zam!

Giresun Belediye Meclisi'nin oturumundan, şehir içi ulaşıma zam kararı çıktı. Oturumda, şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, tam bilet ücretinin 20 TL, öğrenci bilet ücretinin de 14 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Giresun Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı, Başkan Fuat Köse yönetiminde yapıldı. Toplantıda şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, yolcu taşıma ücretinin tam bilet için 20 TL’ye, öğrenci bileti için 14 TL’ye; Samanlıkkıranı, Kayadibi, Behsat ve Camili dolmuş taşıma ücretlerinin ise 22 TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

Giresun'da Toplu Ulaşıma Zam! - Resim : 1

Oturumda, öğrenci taşımacılığı ücretlerine de zam kararı alındı. Şehir merkezine öğrenci taşıma ücretleri ilköğretim okulları ve liseler için bin 300 TL, Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için bin 550 TL olurken, ilköğretim, kreş ve anaokuluna giden öğrenciler için yardımcı personelin ilköğretim tarifesine ise 100 TL ek ücret verildi.

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