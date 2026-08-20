Giresun'da Sele Kapılmıştı, Cansız Bedeni Trabzon'dan Çıktı! Yeğeniyle Aynı Sonu Paylaştı

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan bilgisayar öğretmeni 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni, olay yerinden kilometrelerce uzaklıkta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bulundu. Adli Tıp Kurumu raporuyla kimlik tespitinin kesinleşmesinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

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Giresun'da Sele Kapılmıştı, Cansız Bedeni Trabzon'dan Çıktı! Yeğeniyle Aynı Sonu Paylaştı
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Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde 13 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı haberle noktalandı. Karabulduk Deresi'ne sürüklenen araçta kaybolan iki kişiden biri olan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

GİRESUN'DA SELE KAPILDI, CANSIZ BEDENİ TRABZONDAN ÇIKTI

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos tarihinde Trabzon’un Ortahisar ilçesinde denizde bir cansız beden bulundu. Bulunan kişinin kayıp Mehmet Akkaya’ya ait olabileceği değerlendirilerek kesin kimlik tespiti için adli tıp süreci başlatıldı.

MEHMET AKKAYA OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Valilik açıklamasında, “Adli Tıp Kurumundan 20 Ağustos 2026 tarihinde gelen rapor sonucunda, bulunan kişinin M.A. (45) olduğu kesinleşmiştir. Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

YEĞENİNİYLE BİRLİKTE KAYBOLMUŞTU

Keşap’tan Karabulduk beldesine seyir halindeyken Karadere Köyü mevkisinde sel sularına kapılan otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

YÜZLERCE KİŞİYLE YAPILAN ARAMADA BULUNMUŞTU

Olayın ardından bine yakın personel, arama köpekleri ve iş makineleriyle denize kadar uzanan 9 kilometrelik hatta yürütülen yoğun çalışmaların beşinci gününde, Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni araç enkazının bulunduğu bölgedeki balçığın altında bulunmuştu.

Giresun'da Sele Kapılan ve Günlerdir Aranan 2 Kişiden Birinin Cansız Bedeni BulunduGiresun'da Sele Kapılan ve Günlerdir Aranan 2 Kişiden Birinin Cansız Bedeni BulunduGüncel

Kaynak: DHA-İHA

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