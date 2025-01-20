Giresun’da Şehit Ahmet Köroğlu İçin Bayrak Değişti

Giresun’da Alnak Kayası’na Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu hatırası için göndere çekilen Türk bayrağı değiştirildi. Şehit Ahmet Köroğlu için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Giresun’da Şehit Ahmet Köroğlu İçin Bayrak Değişti

Giresun’un Görele ilçesinde Gülpınar Köyü Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından, ilçenin Gülpınar Köyü Alnak Kayası Tepesine Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda 13 Ocak 2024 tarihinde terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu anısına dikilen Türk bayrağının yenisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla göndere çekildi.

Giresun’da Şehit Ahmet Köroğlu İçin Bayrak Değişti - Resim : 1

Gülpınar Köyü Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin anlamlı çalışmasıyla ilgili bilgi veren Selçuk Topal, “Derneğimiz bünyesinde bulunan arkadaşlarımızla beraber ilçemiz Görele’ye son gelen şehidimiz Ahmet Köroğlu’nun hatırasını yaşatmak adına köyümüzün zirvesinde bulunan bin rakımlı Alnak Kaya Tepesine 14 metre uzunluğu bulunan göndere 20 metrekare Türk bayrağı çekmiştik. Şehidimizin vefatının birinci yıldönümümde Türk bayrağının bulunduğu yere de bilgilerinin yer aldığı bir anıtının yanında Kuran-ı Kerim okuyup dua ettik. Ardından yıpranmış bayrağı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuyarak yenisiyle özelliğini göndere çektik. Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu nezdinde bütün şehitlerimize minnettarlığımızı göstermektir” dedi.

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Kaynak: İHA

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