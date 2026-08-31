Giresun'da Metrekareye 200 Kilogram Yağış! Derenin Taşma Anı Saniye Saniye Kamerada

Giresun’da gece boyu etkili olan şiddetli sağanak sel, heyelan ve taşkınlara yol açtı. Metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğü bölgede ilk hasar tespit faturası 2,2 milyon TL’yi aşarken, dehşet anları kameralara yansıdı.

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Giresun, meteorolojinin kırmızı kodlu uyarılarının ardından kabusu yaşadı. Yüksek kesimlerde dün gece boyunca aralıksız süren sağanak yağış; Yağlıdere, Espiye ve Dereli ilçelerini adeta savaş alanına çevirdi. Dik yamaçlardan inen çamurlu sular dereleri taşırırken, heyelanlar nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde mahsur kalan 10 vatandaş AFAD ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonlarla kurtarıldı.

Giresun'da Metrekareye 200 Kilogram Yağış! Derenin Taşma Anı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

METREKAREYE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ

Etkisini artıran sağanak, yüksek kesimli ilçelerde rekora koştu. Yapılan ölçümlerde metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Bu devasa su kütlesi, Yağlıdere ilçe merkezindeki menfezlerin tıkanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklar dakikalar içinde göle dönerken, altyapı ciddi darbe aldı; elektrik ve telefon hatları kesildi.

Giresun'da Metrekareye 200 Kilogram Yağış! Derenin Taşma Anı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 2

ÇINARCIK DERESİ DEHŞET SAÇTI

Afetin boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı görüntü ise Yağlıdere ilçesinden geldi. Debisi hızla yükselen Çınarcık Deresi’nin taşma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, devasa çamur kütlelerinin metrelerce yüksekten büyük bir hızla döküldüğü ve önüne kattığı her şeyi tehdit ettiği anlar yer aldı. Güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere-Espiye kara yolu trafiğe kapatıldı.

Giresun'da Metrekareye 200 Kilogram Yağış! Derenin Taşma Anı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 3

YOLLAR KAPANDI, AFAD SEFERBER OLDU

Heyelanlar ulaşım ağını da felç etti. Espiye’de 8, Dereli’de ise 2 olmak üzere toplam 10 köy yolu toprak kaymaları nedeniyle tamamen kapandı. Mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, riskli alanlardaki 10 kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti. Kara yolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Giresun'da Metrekareye 200 Kilogram Yağış! Derenin Taşma Anı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 4

2,2 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Selin çekilmeye başladığı bölgelerde kurulan hasar tespit komisyonları sahaya indi. İlk incelemelere göre kent genelinde afetten etkilenen 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin 700 liralık maddi hasar saptandı.

Giresun'da Metrekareye 200 Kilogram Yağış! Derenin Taşma Anı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 5

Bölgede ekiplerin temizlik, tahliye ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: DHA

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